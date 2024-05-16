Усилен контроль над Черным морем — замечена разведка НАТО

Беспилотник НАТО патрулирует над Черным морем. Фото: Northrop Grumman Newsroom

Американская авиация патрулирует ситуацию в Черном море сейчас, 16 мая. Так, над акваторией замечен беспилотник НАТО, контролирующий ситуацию безопасности около территории временно оккупированного Крыма и на воде.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 сейчас ведет разведку над Черным морем в 120-140 км от побережья Крыма. Известно, что свой маршрут он начал с авиабазы Сигонелла НАТО на Сицилии.

Маршрут БпЛА НАТО. Фото: скриншот

Какие миссии выполняет

RQ-4B Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Задача такого беспилотника состоит в выявлении противовоздушной обороны и сборе информационных данных о реакции армии оккупантов на боевые вызовы. Беспилотник Global Hawk способен вести стратегическую воздушную разведку на большой глубине на территории противника в течение длительного времени.

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Мы ранее писали, что сегодня, 16 мая, враг увеличил количество кораблей в Средиземном море, в других акваториях вражеский флот не фиксируется. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов, также много времени не занимает выведение боевых субмарин в акватории морей.

Также мы сообщали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.