Ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні — яка ситуація у Чорному морі

Ворожий флот на чергуванні. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 16 травня, ворог збільшив кількість кораблів у Середземному морі, в інших акваторіях ворожий флот не фіксується. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів, також багато часу не займає виведення бойових субмарин в акваторії морів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 5 ворожих кораблів, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух ворожих суден продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. Наразі окупанти тримають ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.