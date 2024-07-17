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Контроль над Чорним морем посилено — літак НАТО патрулює поблизу Одещини

17 липня 2024 15:08
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак НАТО Poseidon над Чорним морем сьогодні, 17 липня
Літак НАТО у небі. Фото: United States Air Force
Верзілова Єлизавета - редактор

Зараз, 17 липня, розвідувальний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання над акваторією Чорного моря та поблизу південних кордонів Одещини. Він спостерігає за ситуацією поблизу акваторії та  берегів нашого регіону, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Рух розвідувальника. Фото: скриншот з Flightradar

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • Довжина: 39.47 м;
  • розмах крил: 37.64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми повідомляли, що у Чорному морі може бути понад 400 тисяч мін. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.

Додамо, що Туреччина, Болгарія і Румунія вже почали спільну місію з розмінування акваторії Чорного моря. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО.

Одеса розвідка НАТО літак Чорне море Одеська область Новини Одеси Румунія авіація

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