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Контроль над Черным морем ужесточен — самолет НАТО патрулирует вблизи Одесчины

17 июля 2024 15:08
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет НАТО Poseidon над Черным морем сегодня, 17 июля
Самолет НАТО в небе. Фото: United States Air Force
Верзилова Єлизавета - редактор

Сейчас, 17 июля, разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование над акваторией Черного моря и вблизи южных границ Одесчины. Он наблюдает за ситуацией вблизи акватории и берегов нашего региона, находясь в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Движение разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии, и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:

  • Длина: 39,47 м;
  • размах крыльев: 37,64 м;
  • максимальная скорость: 907 км/ч;
  • дальность полета: примерно 8300 км без дозаправки;
  • экипаж: 9 человек.
Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Больше о ситуации в Черном море

Мы сообщали, что в Черном море может быть более 400 тысяч мин. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что многие взрывные устройства смыло водой в акваторию, поэтому точное число назвать очень трудно.

Добавим, что Турция, Болгария и Румыния уже начали совместную миссию по разминированию акватории Черного моря. В операции принимают участие корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники из всех трех стран. Эта инициатива остается открытой для других членов НАТО.

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