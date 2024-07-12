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Контроль за Одещиною посилено — літак НАТО вийшов на місію

12 липня 2024 16:08
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак НАТО Poseidon на патрулювання поблизу Одещини зараз, 12 липня
Літак НАТО поблизу Одещини зараз, 12 липня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Зараз, 12 липня, літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання південних кордонів Одещини та узбережжі Чорного моря. Розвідувальник перебуває у повітряному просторі Румунії та також слідкує за ситуацією поблизу Придністровського регіону Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні сьогодні, 12 липня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • довжина: 39.47 м;
  • розмах крил: 37.64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Також ми повідомляли, що саме Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ. Тоді Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку.

США Одеса розвідка Молдова НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Придністров'я Новини Одеси авіація

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