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Контроль за Одесчиной ужесточен — самолет НАТО вышел на миссию

12 июля 2024 16:08
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет НАТО Poseidon на патрулирование вблизи Одесщины сейчас, 12 июля
Самолет НАТО вблизи Одесщины сейчас, 12 июля. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Сейчас, 12 июля, самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование южных границ Одесской области и побережья Черного моря. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и следит за ситуацией вблизи Приднестровского региона Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon на патрулировании сегодня, 12 июля. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:

  • длина: 39.47 м;
  • размах крыльев: 37.64 м;
  • максимальная скорость: 907 км/ч;
  • дальность полета: примерно 8300 км без дозаправки;
  • экипаж: 9 человек.
Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Больше о ситуации около границ Одесчины

Мы писали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

Также мы сообщали, что именно Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ. Тогда Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и совершил там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику.

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