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Контроль за Одещиною посилено — Poseidon знову вийшов на місію

24 липня 2024 14:46
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак НАТО Poseidon на патрулюванні поблизу Одещини зараз, 24 липня
Маршрут літака сьогодні, 24 липня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Зараз, 24 липня, літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання південних кордонів Одещини та узбережжі Чорного моря. Розвідувальник перебуває у повітряному просторі Румунії та також слідкує за ситуацією поблизу Придністровського регіону Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Літак НАТО патрулює зараз, 24 липня. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • довжина: 39.47 м;
  • розмах крил: 37.64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що в ніч проти 24 липня російські сили здійснили нову серію атак дронами на об'єкти в Україні поблизу кордону з Румунією в Тульчинському повіті. У відповідь на ці події Міністерство оборони Румунії посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

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