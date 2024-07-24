Самолет НАТО Poseidon на патрулировании вблизи Одесщины сейчас, 24 июля

Маршрут самолета сегодня, 24 июля. Фото: скриншот

Сейчас, 24 июля, самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование южных границ Одесщины и побережья Черного моря. Разведчик находится в воздушном пространстве Румынии и следит за ситуацией вблизи Приднестровского региона Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:

Длина: 39.47 м;

размах крыльев: 37.64 м;

максимальная скорость: 907 км/ч;

дальность полета: примерно 8300 км без дозаправки;

экипаж: 9 человек.

Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Больше о ситуации около границ Одесчины

Мы писали, что в ночь на 24 июля, российские силы совершили новую серию атак дронами на объекты в Украине вблизи границы с Румынией в Тульчинском уезде. В ответ на эти события Министерство обороны Румынии усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло в воздух истребители F-16.

Также мы сообщали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.