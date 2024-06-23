Місце корабля LADY MARIIA, який, ймовірно, возить зброю із Сирії. Фото: скриншот

Учасник "Сирійського експресу", який, імовірно, перевозив зброю і боєприпаси для Росії, прибув до порту Новоросійська. Транспорт LADY MARIIA простояв аж чотири місяці в турецькому порту. Наразі невідомо, чи на борту є вантаж.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер".

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"Тепер військові транспорти йдуть із Сирії до Санкт-Петербурга, логістика доставки при цьому ускладнилася і збільшилася за часом", — пише видання.

24-25 лютого судно змогло пройти через Босфор у Чорне море, але в нейтральні води не вийшло через побоювання українських дронів, а рухалося в територіальних водах Туреччини на схід. 29 лютого воно зайшло в порт Уньє. До Новоросійська воно з якихось причин не пішло. Турецька сторона поки що утримується від коментарів щодо цієї ситуації.

Зазначимо, що, використовуючи торгові судна, Росія обходить заборону на рух військових кораблів протоками Босфор і Дарданелли, запроваджену Туреччиною з початку війни в Україні. Більшість суден, які возять зброю, належать підконтрольній Міноборони РФ компанії "Оборонлогістика", що потрапила під санкції США.

Корабель LADY MARIIA. Фото: marinetraffic

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України (TBC) Тарас Висоцький заявив, що ціни на зерно на світових ринках переживають значні коливання через зниження виробництва та окупацію українських територій. Росія використовує захоплені території для власного збагачення, що впливає на глобальну продовольчу безпеку.

Додамо, на дні Середземного моря, біля узбережжя Ізраїлю, було зроблене дивовижне відкриття — виявлено стародавнє судно, яке, як з'ясувалося, є найстарішим з коли-небудь знайдених у глибокому морі. Крім цього, корабель був наповнений цінним вантажем, що зберігся до наших днів.