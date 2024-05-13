Проблеми із логістикою росіян — як окупанти використовують Кримський міст

Міст через Керченську протоку, більш відомий як "Кримський міст". Фото: Вікіпедія

Незважаючи на суттєві пошкодження Кримського мосту, окупанти на півострові все одно його експлуатують. Так, росіяни продовжують використовувати сполучення, проте обмежено та з більшими затратами.

Про це в етері національного телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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Логістика росіян страждає

Залізнодорожній міст через Керченську протоку Росія вже майже не використовує, аби поповнювати свої війська та постачати зброю і техніку. Однак, окрім Кримського мосту, у росіян залишається ще можливість перевозити ресурси автомобілями.

"Так, це ускладнює їхню логістику, проте існує автомобільна техніка, яка дозволяє перевозити, забезпечувати відповідне угрупування. Тому логістика ускладнена, але не перекрита. Звісно, треба використовувати більше ресурсу, складніше, більш розтягнуто, але тим не менш сказати, що відрізані вони — я не можу, це точно", — зазначив Дмитро Плетенчук.

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Ми раніше писали, що замість Кримського мосту ворог перейшов на сухопутні маршрути через тимчасово захоплену територію. Іноземні аналітики стверджують, що протягом останніх трьох місяців залізничною лінією мосту майже не курсували військові вантажні поїзди.

Також посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс натякнув, що незабаром Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, буде знищений. Він порадив зробити фото з переправою тим, хто давно хотів це зробити.

Додамо, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень.