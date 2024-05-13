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Проблемы с логистикой россиян — как оккупанты используют Крымский мост

13 мая 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Проблемы с логистикой россиян — как оккупанты используют Крымский мост
Мост через керченский пролив, более известный как "Крымский мост". Фото: Википедия
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Несмотря на существенные повреждения Крымского моста, оккупанты на полуострове все равно его эксплуатируют. Так, россияне продолжают использовать сообщение, однако ограниченно и с большими затратами.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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Железнодорожный мост через Керченский пролив Россия уже почти не использует, чтобы пополнять свои войска и поставлять оружие и технику. Однако, кроме Крымского моста, у россиян остается еще возможность перевозить ресурсы автомобилями.

Да, это усложняет их логистику, однако существует автомобильная техника, которая позволяет перевозить, обеспечивать соответствующую группировку. Поэтому логистика усложнена, но не перекрыта. Конечно, нужно использовать больше ресурсов, сложнее, более растянуто, но тем не менее сказать, что они отрезаны — я не могу, это точно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

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Мы раньше писали, что вместо Крымского моста враг перешел на сухопутные маршруты через временно захваченную территорию. Иностранные аналитики утверждают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда.

Также посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул, что вскоре Крымский мост, соединяющий временно оккупированный остров с Россией, будет уничтожен. Он посоветовал сделать фото переправы тем, кто давно хотел это сделать.

Добавим, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов оккупантов на полуострове. После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений.

Одесса
российские войска
Крым
Одесская область
военная техника
Новости Одессы
Крымский мост
логистика
Дмитрий Плетенчук

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