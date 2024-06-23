Место корабля LADY MARIIA, который, предположительно, возит оружие из Сирии. Фото: скриншот

Участник "Сирийского экспресса", предположительно перевозивший оружие и боеприпасы для России, прибыл в порт Новороссийска. Транспорт LADY MARIIA простоял четыре месяца в турецком порту. Пока неизвестно, на борту ли груз.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".

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"Теперь военные транспорты идут из Сирии в Санкт-Петербург, логистика доставки при этом усложнилась и увеличилась по времени", — пишет издание.

24-25 февраля судно смогло пройти через Босфор в Черное море, но в нейтральные воды не вышло из-за опасности украинских дронов, а двигалось в территориальных водах Турции на восток. 29 февраля оно зашло в порт Унье. В Новороссийск оно по каким-то причинам не пошло. Турецкая сторона пока воздерживается от комментариев по этой ситуации.

Отметим, что, используя торговые суда, Россия обходит запрет на движение военных кораблей по проливам Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией с начала войны в Украине. Большинство судов, возящих оружие, принадлежат подконтрольной Минобороны РФ компании "Оборонлогистика", попавшей под санкции США.

Корабль LADY MARIIA. Фото: marinetraffic

Напомним, исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий заявил, что цены на зерно на мировых рынках испытывают значительные колебания из-за снижения производства и оккупации украинских территорий. Россия использует захваченные территории для собственного обогащения, влияющего на глобальную продовольственную безопасность.

Добавим, на дне Средиземного моря, у побережья Израиля, было сделано удивительное открытие — обнаружено древнее судно, которое, как выяснилось, является самым старым из когда-либо найденных в глубоком море. Помимо этого корабль был наполнен сохранившимся до наших дней ценным грузом.