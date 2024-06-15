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Росіяни крадуть українське зерно — супутникові знімки показують масштаби злочинів

15 червня 2024 13:30
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Лілія Швець
редактор
Росіяни крадуть українське збіжжя та продають на міжнародних ринках
Російський окупант біля поля з зерном. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ціни на зерно на світових ринках переживають значні коливання через зниження виробництва та окупацію українських територій. Росія використовує захоплені території для власного збагачення, що впливає на глобальну продовольчу безпеку.

Про це на Black Sea Security Forum заявив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України (TBC) Тарас Висоцький.

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За його словами, за допомогою супутникових знімків вдалося встановити масштаби вирощування зерна на окупованих територіях України. Російські війська крадуть збіжжя та продають його на міжнародних ринках.

"Світ міг би отримувати більше зерна, якби ці території були під контролем України. А Росія просто намагається на цьому збагатитися", — зазначив Тарас Висоцький. 

Він також додав, що втрата Україною експортної спроможності може призвести до нових стрибків цін на зерно, що спричинить продовольчий хаос. У такій ситуації Росія зможе контролювати ціни на глобальному ринку, отримуючи ще один важіль впливу.

Росіяни крадуть українське зерно — супутникові знімки показують масштаби злочинів - фото 1
Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Фото: Мінагро

"Росіяни намагаються знищити українську логістику, щоб ще більше ускладнити експортні постачання з України. Це становить загрозу для глобальної продовольчої безпеки та потребує негайного реагування з боку міжнародної спільноти", — сказав виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагадаємо, директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд на Black Sea Security Forum заявила, що світ помре з голоду, якщо не будуть працювати порти Одещини. 

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