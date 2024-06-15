Россияне воруют украинское зерно и продают на международных рынках

Россияне воруют украинское зерно — спутниковые снимки показывают масштабы преступлений
Цены на зерно на мировых рынках испытывают значительные колебания из-за снижения производства и оккупации украинских территорий. Россия использует захваченные территории для собственного обогащения, что влияет на глобальную продовольственную безопасность.
Об этом на Black Sea Security Forum заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий.
По его словам, с помощью спутниковых снимков удалось установить масштабы выращивания зерна на оккупированных территориях Украины. Российские войска воруют зерно и продают его на международных рынках.
"Мир мог бы получать больше зерна, если бы эти территории были под контролем Украины. А Россия просто пытается на этом обогатиться", — отметил Тарас Высоцкий.
Он также добавил, что потеря Украиной экспортной способности может привести к новым скачкам цен на зерно, что вызовет продовольственный хаос. В такой ситуации Россия сможет контролировать цены на глобальном рынке, получая еще один рычаг влияния.
"Россияне пытаются уничтожить украинскую логистику, чтобы еще больше усложнить экспортные поставки из Украины. Это представляет угрозу для глобальной продовольственной безопасности и требует немедленного реагирования со стороны международного сообщества", — сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Напомним, директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Уорд на Black Sea Security Forum заявила, что мир умрет от голода, если не будут работать порты Одесчины.
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