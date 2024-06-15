Россияне воруют украинское зерно и продают на международных рынках

Российский оккупант возле поля с зерном. Фото иллюстративное: РосСМИ

Цены на зерно на мировых рынках испытывают значительные колебания из-за снижения производства и оккупации украинских территорий. Россия использует захваченные территории для собственного обогащения, что влияет на глобальную продовольственную безопасность.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины (TBC) Тарас Высоцкий.

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По его словам, с помощью спутниковых снимков удалось установить масштабы выращивания зерна на оккупированных территориях Украины. Российские войска воруют зерно и продают его на международных рынках.

"Мир мог бы получать больше зерна, если бы эти территории были под контролем Украины. А Россия просто пытается на этом обогатиться", — отметил Тарас Высоцкий.

Он также добавил, что потеря Украиной экспортной способности может привести к новым скачкам цен на зерно, что вызовет продовольственный хаос. В такой ситуации Россия сможет контролировать цены на глобальном рынке, получая еще один рычаг влияния.

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Фото: Минагро

"Россияне пытаются уничтожить украинскую логистику, чтобы еще больше усложнить экспортные поставки из Украины. Это представляет угрозу для глобальной продовольственной безопасности и требует немедленного реагирования со стороны международного сообщества", — сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Уорд на Black Sea Security Forum заявила, что мир умрет от голода, если не будут работать порты Одесчины.