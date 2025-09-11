Ракетоносії Росії в Чорному морі – скільки кораблів залишилось

Бойові кораблі в морі. Фото: УНІАН

Росія й надалі тримає у Чорному морі підводний човен-ракетоносій. Саме він становить основну загрозу для південних областей України. Попри це, російські ракети "Калібр" застосовуються рідше, а ефективність їх ударів знижується.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Ракетоносії в морі

У Чорному морі наразі перебуває російський підводний човен з крилатими ракетами на борту. Це стандартна практика окупантів — тримати на чергуванні хоча б один носій. Загалом Чорноморський флот Росії має п’ять кораблів і три підводні човни, які можуть бути носіями "Калібрів". У теорії вони здатні випустити понад 50 ракет, але в реальності одночасно застосовують не більше трьох носіїв.

"Для атаки вони можуть вивезти, наприклад, за межі воєнної гавані 1-2 носії. Минулої атаки вони застосовували таку тактику: вийшли, відстрілялися, повернулися", — зазначив Плетенчук.

Статистика свідчить, що цього літа Росія використовувала такі ракети до кількох разів на місяць. У червні зафіксували найбільшу активність, а в серпні та липні — лише по одному-два удари. При цьому більшість випущених ракет Збройні сили України успішно збивають.

Росіяни ховають кораблі

Плетенчук наголосив, що бойові кораблі РФ вже давно не з’являються в акваторії Чорного моря. Натомість ворог намагається компенсувати втрати за допомогою швидкісних катерів та допоміжних суден. Українські військові неодноразово знищували такі цілі, зокрема й нещодавно.

"Кораблі бойові вони вивели з Криму вже доволі давно. Останньою краплею для них стало дистанційне мінування нашими дронами одного з патрульних кораблів, який за дві доби отримав два пошкодження. Після цього вони вже не поверталися", — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР атакували ворожий корабель у Чорному морі. Також ми писали, що росіяни бояться виводити свої кораблі далі Новоросійська.