Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кораблі РФ тримають на безпечній відстані — атаки дронів

Кораблі РФ тримають на безпечній відстані — атаки дронів

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 11:32
Ракетоносії Росії в Чорному морі – скільки кораблів залишилось
Бойові кораблі в морі. Фото: УНІАН

Росія й надалі тримає у Чорному морі підводний човен-ракетоносій. Саме він становить основну загрозу для південних областей України. Попри це, російські ракети "Калібр" застосовуються рідше, а ефективність їх ударів знижується.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Ракетоносії в морі

У Чорному морі наразі перебуває російський підводний човен з крилатими ракетами на борту. Це стандартна практика окупантів — тримати на чергуванні хоча б один носій. Загалом Чорноморський флот Росії має п’ять кораблів і три підводні човни, які можуть бути носіями "Калібрів". У теорії вони здатні випустити понад 50 ракет, але в реальності одночасно застосовують не більше трьох носіїв.

"Для атаки вони можуть вивезти, наприклад, за межі воєнної гавані 1-2 носії. Минулої атаки вони застосовували таку тактику: вийшли, відстрілялися, повернулися", — зазначив Плетенчук.

Статистика свідчить, що цього літа Росія використовувала такі ракети до кількох разів на місяць. У червні зафіксували найбільшу активність, а в серпні та липні — лише по одному-два удари. При цьому більшість випущених ракет Збройні сили України успішно збивають.

Росіяни ховають кораблі

Плетенчук наголосив, що бойові кораблі РФ вже давно не з’являються в акваторії Чорного моря. Натомість ворог намагається компенсувати втрати за допомогою швидкісних катерів та допоміжних суден. Українські військові неодноразово знищували такі цілі, зокрема й нещодавно.

"Кораблі бойові вони вивели з Криму вже доволі давно. Останньою краплею для них стало дистанційне мінування нашими дронами одного з патрульних кораблів, який за дві доби отримав два пошкодження. Після цього вони вже не поверталися", — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР атакували ворожий корабель у Чорному морі. Також ми писали, що росіяни бояться виводити свої кораблі далі Новоросійська.

Одеса корабель Одеська область Новини Одеси атака калібри
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації