Ракетоносители России в Черном море - сколько кораблей осталось

Боевые корабли в море. Фото: УНИАН

Россия и в дальнейшем держит в Черном море подводную лодку-ракетоноситель. Именно она представляет основную угрозу для южных областей Украины. Несмотря на это, российские ракеты "Калибр" применяются реже, а эффективность их ударов снижается.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Ракетоносители в море

В Черном море сейчас находится российская подводная лодка с крылатыми ракетами на борту. Это стандартная практика оккупантов — держать на дежурстве хотя бы один носитель. В целом в Черноморском флоте России пять кораблей и три подводные лодки, которые могут быть носителями "Калибров". В теории они способны выпустить более 50 ракет, но в реальности одновременно применяют не более трех носителей.

"Для атаки они могут вывезти, например, за пределы военной гавани 1-2 носителя. В прошлую атаку они применяли следующую тактику: вышли, отстрелялись, вернулись", — отметил Плетенчук.

Статистика свидетельствует, что этим летом Россия использовала такие ракеты до нескольких раз в месяц. В июне зафиксировали наибольшую активность, а в августе и июле — только по одному-два удара. При этом большинство выпущенных ракет Вооруженные силы Украины успешно сбивают.

Россияне прячут корабли

Плетенчук отметил, что боевые корабли РФ уже давно не появляются в акватории Черного моря. Зато враг пытается компенсировать потери с помощью скоростных катеров и вспомогательных судов. Украинские военные неоднократно уничтожали такие цели, в том числе и недавно.

"Корабли боевые они вывели из Крыма уже довольно давно. Последней каплей для них стало дистанционное минирование нашими дронами одного из патрульных кораблей, который за двое суток получил два повреждения. После этого они уже не возвращались", — добавил спикер.

Напомним, мы сообщали, что ГУР атаковали вражеский корабль в Черном море. Также мы писали, что россияне боятся выводить свои корабли дальше Новороссийска.