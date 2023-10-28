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Кораблі у Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує

28 жовтня 2023 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кораблі у Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує
Ворожі кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, у Чорному морі на бойовому чергуванні спостерігається присутність ворожих кораблів, зокрема і носій крилатих ракет "Калібр". Важливо відзначити, що ракетоносій також помічений у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 27 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна. 

Також ми писали, що надзвукові винищувачі МіГ-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.

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