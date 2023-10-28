Корабли в Черном море — сколько "Калибров" грозит

Вражеские корабли на дежурстве. Фото: росСМИ

Сегодня, 28 октября, в Черном море на боевом дежурстве наблюдается присутствие вражеских кораблей, в том числе носитель крылатых ракет "Калибр". Важно отметить, что ракетоноситель также замечен в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 27 судов, из них 8 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.