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Корабли в Черном море — сколько "Калибров" грозит

28 октября 2023 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Корабли в Черном море - сколько "Калибров" грозит
Вражеские корабли на дежурстве. Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 октября, в Черном море на боевом дежурстве наблюдается присутствие вражеских кораблей, в том числе носитель крылатых ракет "Калибр". Важно отметить, что ракетоноситель также замечен в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 27 судов, из них 8 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Напомним, россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Также мы писали, что сверхзвуковые истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.

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