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Кораблів у Чорному морі немає — яка небезпека для Одещини

4 квітня 2025 10:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Небезпека для Одещини від ракетоносіїв
Корабель РФ. Фото ілюстративне: Главком
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ворог вивів з Чорного моря усі свої ракетоносії. Водночас РФ продовжує створювати загрозу в акваторії Середземного моря, утримуючи там кораблі із "Калібрами".

Про це 4 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності військового флоту РФ не зафіксовано. У Середземному морі на патрулювання виведені чотири корабля РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. 

Ракетоносії РФ у морях — яка загроза для Одещини - фото 1
Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 судна, чотири з яких продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 6 кораблів, два з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ готується до наступу на Крим. А також про бойові дії на Донеччині.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні ракетоносій
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