Опасность для Одесской области от ракетоносителей

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Главком

Враг вывел из Черного моря все свои ракетоносители. В то же время РФ продолжает создавать угрозу в акватории Средиземного, удерживая там корабли с "Калибрами".

Об этом 4 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия военного флота РФ не зафиксировано. В Средиземном на патрулирование выведены четыре корабля РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 4 из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 6 кораблей, 2 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ готовится к наступлению на Крым. А также о боевых действиях в Донецкой области.