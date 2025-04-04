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Наступление ВСУ на Крым — россияне готовятся к обороне

4 апреля 2025 10:02
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
РФ готовится к наступлению на Крым
Оккупация Крыма. Энциклопедия современной Украины
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россияне готовятся к наступлению ВСУ на Крым. Вдоль дороги от Черноморского до Евпатории и далее до Сак российские военные обустроили укрытия и огневые точки.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Новые укрепления

Вдоль трассы Черноморск — Евпатория—Саки местные жители заметили оборонительные сооружения. В частности бетонные укрепления и мешки с песком. Однако личного состава оккупантов там нет Размещены конструкции вдоль трассы и на перекрестках для отражения возможных атак ВСУ. Хотя на самом деле такие конструкции малоэффективны с военной точки зрения.

Наступ ЗСУ на Крим — росіяни готуються до оборони - фото 1
Мешки с песком. Фото: Крымский ветер
Наступ ЗСУ на Крим — росіяни готуються до оборони - фото 2
Бетонные укрепления. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об ограблении украинских музеев в Крыму. А также о массовых раскопках на полуострове.

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