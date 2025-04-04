РФ готується до наступу на Крим

Окупація Криму. Енциклопедія сучасної України

Росіяни готуються до наступу ЗСУ на Крим. Уздовж дороги від Чорноморського до Євпаторії і далі до Сак російські військові облаштували укриття та вогневі точки.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Вздовж траси Чорноморськ — Євпаторія—Саки місцеві мешканці помітили оборонні споруди. Зокрема бетонні укріплення та мішки з піском. Проте особистого складу окупантів там немає Розміщені конструкції вздовж траси і на перехрестях для відбиття можливих атак ЗСУ. Хоча нсправді такі конструкції є малоефективними з військової точки зору.

Мішки з піском. Фото: Кримський вітер

Бетонні укріплення. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування українських музеїв у Криму. А також про масові розкопки на півострові.