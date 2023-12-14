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Корупція на загиблих воїнах — на Одещині побудують меморіал за мільйон

14 грудня 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Корупція на загиблих воїнах — на Одещині побудують меморіал за мільйон
Цвинтар загиблих воїнів. Фото: 24 канал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Теплодарі Одеської області розгорівся скандал навколо облаштування місць поховання загиблих воїнів. Міська влада виділила понад мільйон гривень на 10 могил.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro
Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі скандалу

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Теплодар простився з десятьма захисниками. Місцева влада вирішила облаштувати місце поховання героїв.

Відповідні тендери зʼявилися два тендери на виготовлення та встановлення надмогильних споруд загиблим воїнам на місцевому цвинтарі. Замовником виступило Управління житлово-комунального господарства, землеустрою та майна Теплодарської міської ради. 

Загальна сума тендерів склала 1 197 500 гривень. Таким чином вартість одного памʼятника склала 119 750 гривень. 

Зазначимо, що середня вартість на ринку могильних плит складає 30 000 грн, що майже у чотири рази менше за оголошену. 

Хто виграв тендер

За даними відкритого аукціону, переможцем стало ТОВ "ЖЕБП НАШЕ МІСТО-21".

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

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