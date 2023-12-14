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Коррупция на погибших воинах — в Одесской области построят мемориал за миллион

14 декабря 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Коррупция на погибших воинах — в Одесской области построят мемориал за миллион
Кладбище погибших воинов. Фото: 24 канал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Теплодаре Одесской области разгорелся скандал вокруг обустройства мест захоронения погибших воинов. Городские власти выделили более миллиона гривен на 10 могил.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro
Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали скандала

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Теплодар простился с десятью защитниками. Местные власти решили обустроить место захоронения героев.

Соответствующие тендеры появились на изготовление и установку надгробий погибшим воинам на местном кладбище. Заказчиком выступило Управление жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства и имущества Теплодарского городского совета.

Общая сумма тендеров составила 1 197 500 гривен. Таким образом, стоимость одного памятника составила 119 750 гривен.

Отметим, что средняя стоимость на рынке могильных плит составляет 30 000 гривен, что почти в четыре раза меньше объявленной.

Кто выиграл тендер

По данным открытого аукциона, победителем стало ООО "ЖЭБП НАШ ГОРОД-21".

Напомним, в Одесской области планируется отремонтировать часть международной трассы М-15 от Одессы до села Монаши. Известно, что только на разработку сметной документации готовы потратить полтора миллиона.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

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