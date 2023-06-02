Корупційний скандал в Одесі: поліція затримала жінку за хабар

Затримання жінки за хабар. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка намагалася уникнути покарання за шахрайство шляхом надання хабаря слідчому. Замість безкарності, яку вона сподівалася отримати за порушення закону, вона тепер стикається зі стягненням відповідальності за неправомірну вигоду, надану службовій особі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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В рамках раніше розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння правопорушницею чужими грошима у сумі майже 40 тисяч гривень, слідчі повідомили про підозру у шахрайстві. Однак, замість прийняття відповідальності, жінка запропонувала слідчому з поліції Одеси хабар у розмірі 1000 доларів США за "вирішення питання" щодо своєї справи. Поліцейський негайно повідомив про це до відповідних внутрішніх органів безпеки.

Жінку було затримано за фактом передачі перших 500 доларів США слідчому згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші були вилучені як речовий доказ. У такому випадку дії жінки кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище згідно з частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Їй передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіцейські Одещини успішно розкрили шахрайську схему. Зловмисники видавали себе продавцями мопедів, обманювали покупців і вимагали гроші за їхню доставку.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.