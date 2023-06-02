Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Корупційний скандал в Одесі: поліція затримала жінку за хабар arrow

Корупційний скандал в Одесі: поліція затримала жінку за хабар

2 червня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корупційний скандал в Одесі: поліція затримала жінку за хабар
Затримання жінки за хабар. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка намагалася уникнути покарання за шахрайство шляхом надання хабаря слідчому. Замість безкарності, яку вона сподівалася отримати за порушення закону, вона тепер стикається зі стягненням відповідальності за неправомірну вигоду, надану службовій особі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

В рамках раніше розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння правопорушницею чужими грошима у сумі майже 40 тисяч гривень, слідчі повідомили про підозру у шахрайстві. Однак, замість прийняття відповідальності, жінка запропонувала слідчому з поліції Одеси хабар у розмірі 1000 доларів США за "вирішення питання" щодо своєї справи. Поліцейський негайно повідомив про це до відповідних внутрішніх органів безпеки.

Жінку було затримано за фактом передачі перших 500 доларів США слідчому згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші були вилучені як речовий доказ. У такому випадку дії жінки кваліфікували як надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище згідно з частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Їй передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіцейські Одещини успішно розкрили шахрайську схему. Зловмисники видавали себе продавцями мопедів, обманювали покупців і вимагали гроші за їхню доставку. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці виявили порушення військового чиновника, який вимагав хабаря за звільнення солдата від військової служби. За 6 тисяч доларів він обіцяв солдату оформити інвалідність матері для звільнення від служби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB