Коррупционный скандал в Одессе: полиция задержала женщину за взятку

Задержание женщины за взятку. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские задержали женщину, пытавшуюся избежать наказания за мошенничество путем предоставления взятки следователю. Вместо безнаказанности, которую она надеялась получить за нарушение закона, она теперь сталкивается со взысканием ответственности за неправомерную выгоду, предоставленную должностному лицу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В рамках ранее начатого уголовного производства по факту незаконного завладения правонарушительницей чужими деньгами в сумме почти 40 тысяч гривен, следователи сообщили о подозрении в мошенничестве. Однако вместо принятия ответственности женщина предложила следователю из полиции Одессы взятку в размере 1000 долларов США за "решение вопроса" по своему делу. Полицейский немедленно сообщил об этом соответствующим внутренним органам безопасности.

Женщина была задержана по факту передачи первых 500 долларов США следователю согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Деньги были изъяты как вещественное доказательство. В таком случае действия женщины квалифицировали как предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение согласно части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, киберполицейские Одесчины успешно раскрыли мошенническую схему. Злоумышленники выдавали себя продавцами мопедов, обманывали покупателей и потребовали деньги за их доставку.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители обнаружили нарушение военного чиновника, требовавшего взятки за освобождение солдата от военной службы. За 6 тысяч долларов он обещал солдату оформить инвалидность матери для освобождения от службы.