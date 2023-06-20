Корупційний скандал: в Одесі затримали інспектора Держпраці

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) в Одесі затримали головного інспектора Державної служби з питань праці в Одеській області. Йому була повідомлена підозра у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Відомо, що ДБР отримало скарги від працівників ресторану, які постраждали внаслідок незаконного поводження роботодавця. Він ухилявся виплачувати їм заробітну плату через їх неофіційне оформлення. Замість того, щоб реагувати на порушення, головний інспектор вирішив скористатися ситуацією для власних корисливих цілей.

Хабар за неоформлених працівників

За даними слідства, інспектор пропонував власнику ресторану щомісячну виплату у розмірі 3 тисяч гривень за кожного неофіційного працівника, а також додаткову суму в 10 тисяч гривень за те, щоб "правильно" розглянути скарги працівників на роботодавця. У разі відмови від платежів, інспектор погрожував штрафами та перешкодами у роботі ресторану.

Затримання інспектора

Затримання інспектора. Фото: ДБР

ДБР затримало інспектора під час отримання хабаря в сумі 40 тисяч гривень. Відповідно до закону, йому була повідомлена підозра за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Крім того, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За цей злочин передбачено максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Також інспектора було відсторонено від посади, яку він займав у Державній службі з питань праці.

Нагадаємо, Одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".