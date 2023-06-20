Коррупционный скандал: в Одессе задержан инспектор Гоструда

Следственные действия ГБР. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в Одессе задержали главного инспектора Государственной службы по вопросам труда в Одесской области. Ему было поставлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Известно, что ГБР получило жалобы от работников ресторана, пострадавших в результате незаконного обращения работодателя. Он уклонялся выплачивать им заработную плату из-за их неофициального оформления. Вместо того чтобы реагировать на нарушения, главный инспектор решил воспользоваться ситуацией для собственных корыстных целей.

Взятка за неоформленных работников

По данным следствия, инспектор предлагал владельцу ресторана ежемесячную выплату в размере 3 тысячи гривен за каждого неофициального работника, а также дополнительную сумму в 10 тысяч гривен за то, чтобы "правильно" рассмотреть жалобы работников на работодателя. В случае отказа от платежей, инспектор угрожал штрафами и препятствиями в работе ресторана.

Задержание инспектора

Задержание инспектора. Фото: ГБР

ГБР задержало инспектора при получении взятки в сумме 40 тысяч гривен. Согласно закону, ему было доложено подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За это преступление предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Также инспектор был отстранен от занимаемой должности в Государственной службе по вопросам труда.

Напомним, Одесский таможенник придумывал препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачее — Тудора".