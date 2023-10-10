Скільки заробляють чиновники Одеської ОВА

Будівля одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА

З бюджету Одеської області витратили понад 14 мільйонів гривень на зарплати чиновникам управління майнових відносин облради з січня 2022 року. Це оприлюднена сума лише сухого доходу, без преміальних та оздоровчих виплат.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Одеської обласної ради Михайло Шмушкович.

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За його словами, у майновому управлінні працює 45 осіб і ще 45 — у транспортному відділі. Крім окладу, чиновники отримують три види надбавок: за ранг посадової особи, вислугу років та за високі трудові досягнення чи виконання особливо важливої роботи. Крім того, їм належать премії за результатами роботи за місяць, рік та на честь державних свят. А ще — матеріальна допомога на оздоровлення та розв'язання соціально-побутових питань.

"Заробітний фонд апарату облради, які організовують 4 сесії на рік, становить 40 млн грн. Якщо сюди ще додати Управління майнових відносин, то цифри просто казкові, а користь від такої кількості чиновників сумнівна", — написав Шмушкович.

Відомості про доходи посадовців одеської ОВА. Фото: Михайло Шмушкович

Відомості про доходи посадовців одеської ОВА. Фото: Михайло Шмушкович

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.