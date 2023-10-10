Сколько зарабатывают чиновники Одесской ОВА

Здание одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА

Из бюджета Одесской области потратили более 14 миллионов гривен на зарплаты чиновникам управления имущественных отношений облсовета с января 2022 года. Это обнародованная сумма только сухого дохода без премиальных и оздоровительных выплат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович.

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По его словам, имущественном управлении работает 45 человек и еще 45 — в транспортном отделе. Кроме оклада, чиновники получают три вида надбавок: за ранг должностного лица, выслугу лет и высокие трудовые достижения или выполнение особо важной работы. Кроме того, им принадлежат премии по результатам работы за месяц, год и в честь государственных праздников. А еще — материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

"Заработный фонд аппарата облсовета, организующих 4 сессии в год, составляет 40 млн грн. Если сюда еще добавить Управление имущественных отношений, то цифры просто сказочные, а польза от такого количества чиновников сомнительна", — написал Шмушкович.

Сведения о доходах должностных лиц одесской ОВА. Фото: Михаил Шмушкович

Сведения о доходах должностных лиц одесской ОВА. Фото: Михаил Шмушкович

Напомним, за первое полугодие 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.