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Космические доходы: сколько зарабатывают чиновники Одесской ОВА

10 октября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько зарабатывают чиновники Одесской ОВА
Здание одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из бюджета Одесской области потратили более 14 миллионов гривен на зарплаты чиновникам управления имущественных отношений облсовета с января 2022 года. Это обнародованная сумма только сухого дохода без премиальных и оздоровительных выплат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович.

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По его словам, имущественном управлении работает 45 человек и еще 45 — в транспортном отделе. Кроме оклада, чиновники получают три вида надбавок: за ранг должностного лица, выслугу лет и высокие трудовые достижения или выполнение особо важной работы. Кроме того, им принадлежат премии по результатам работы за месяц, год и в честь государственных праздников. А еще — материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

"Заработный фонд аппарата облсовета, организующих 4 сессии в год, составляет 40 млн грн. Если сюда еще добавить Управление имущественных отношений, то цифры просто сказочные, а польза от такого количества чиновников сомнительна", — написал Шмушкович.

Цифры просто сказочные: депутат раскрыл зарплаты одесских чиновников - фото 1
Сведения о доходах должностных лиц одесской ОВА. Фото: Михаил Шмушкович
Цифры просто сказочные: депутат раскрыл зарплаты одесских чиновников - фото 2
Сведения о доходах должностных лиц одесской ОВА. Фото: Михаил Шмушкович

Напомним, за первое полугодие 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

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