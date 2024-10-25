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Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

25 жовтня 2024 17:44
Рвачова Анастасія - редактор
Здорожчання цін на картоплю: як ставляться одесити
Люди обирають продукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Осінь не лише для одеситів, а й для усіх українців стала певним "ціновим бумом", адже в один момент сильно злетіли ціни на фрукти та овочі. Найбільше людей шокувала вартість картоплі, яка сягнула рекордних 30 гривень за кілограм. Тож тепер багатьом людям доведеться змінити свій раціон, та й традиційний борщ може стати не звичною стравою, а певним делікатесом. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів про ставлення до здорожчання цін. 

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Абсолютна більшість одеситів вважає, що ціни на картоплю сильно завищені, бо Україна — аграрна країна, яка сама вирощує цей овоч. Зокрема, Оксана наголошує, що найбільше це буде відчутно пенсіонерам та людям з маленькими доходами, адже ціни продовжують підвищуватися абсолютно на все. 

"Вони зовсім не виправдані, бо пенсії в нас дуже маленькі. І я вважаю, що багато людей не можуть собі дозволити щось купити. Наприклад, я вже менше беру за кількістю продуктів. Та ви й самі бачите, що масло вже 90 гривень коштує. І вартість зростає, а кількість грамів зменшується", — зазначає Оксана.

Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Також жінку підтримує Юрій, який завітав до Одеси з Дніпропетровщини. Проте чоловік зазначає, що цього року через відсутність рясних дощів дійсно є певний неврожай та дефіцит овочів, але не такий великий, щоб виправдати ціну у понад 30 гривень. 

"Немає виправдання таким цінам. Але в селах великий неврожай, та й всюди він такий. Це через те, що не було дощів за літо. Це я розумію, але все одно ціни цим не виправдані", — додає Юрій. 

Гість Одеси з Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Гість Одеси з Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але також знайшлися люди, які вважають, що ціна абсолютно нормальна. На думку Валентини, картопля зараз не може коштувати дешевше, бо фермери будуть "працювати собі в мінус". Таким чином є загроза на наступний рік залишитися зовсім без врожаю. 

"Я думаю, що цілком нормальна така ціна. А скільки вона може коштувати? Ну 10-15 гривень вона не буде. 30 — це нормально для всіх, досить прийнятна ціна", — підкреслює Валентина.  

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Як заощадити на продуктах

Варто зазначити, що далеко не всіх одеситів бентежить здорожчання продуктів. Так, Юлія подбала про все і купує все заздалегідь та у великій кількості через те, що так просто дешевше. До того ж в її родині картопля, як жартує сама дівчина, точно не пропаде. 

"Ми купимо заздалегідь картоплі, щоб було хоча б на пару місяців. Мішками брати просто дешевше. Я люблю картоплю, тому не готова змінювати свій раціон", — каже Юлія. 

Одеситка Юлія з сином. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Юлія із сином. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ксенія зі свого боку вважає, що підвищення цін не має сильно впливати на настрої людей. Навпаки, за її словами, це привід вивільнити уяву, чим можна замінити звичні продукти на більш доступні гаманцю. 

"Ціни, звичайно, шокують. Я думаю, що наш раціон сильно зміниться, бо дітей треба все ж годувати вдосталь. Будемо купувати інші овочі, крупи, а картоплі якось менше брати. Є інші аналоги, і не обовʼязково їсти тільки її", — підсумовує Ксенія.

Одеситка Ксенія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Ксенія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Нагадаємо, в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.

Раніше ми писали про те, які ціни на овочі очікувати одеситам у найближчому майбутньому. Також уже взимку слід очікувати різке подорожчання цибулі.

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