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Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

25 октября 2024 17:44
Рвачова Анастасия - редактор
Удорожание цен на картофель: как относятся одесситы
Люди выбирают продукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Осень не только для одесситов, но и для всех украинцев стала определенным "ценовым бумом", ведь в одночасье сильно взлетели цены на фрукты и овощи. Больше всего людей шокировала стоимость картофеля, который достиг рекордных 30 гривен за килограмм. Теперь многим людям придется изменить свой рацион, да и традиционный борщ может стать не привычным блюдом, а определенным деликатесом.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов отношение к удорожанию цен.

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Абсолютное большинство одесситов считают, что цены на картофель сильно завышены, потому что Украина — аграрная страна, сама выращивающая этот овощ. В частности, Оксана отмечает, что больше всего это ощутят пенсионеры и люди с маленькими доходами, ведь цены продолжают повышаться абсолютно на все.

"Они совсем не оправданы. Потому что пенсии у нас очень маленькие, и я считаю, что многие люди не могут себе позволить что-то купить. Например, я уже меньше беру по количеству продуктов. Да вы и сами видите, что масло уже 90 гривен стоит. И стоимость растет, а количество граммов уменьшается", — отмечает Оксана.

Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также женщину поддерживает Юрий, приехавший в Одессу с Днепропетровщины. Однако мужчина отмечает, что в этом году из-за отсутствия обильных дождей действительно есть определенный неурожай и дефицит овощей, но не такой большой, чтобы оправдать цену более 30 гривен.

"Нет оправдания таким ценам. Но в селах большой неурожай, да и повсюду он такой. Это потому, что не было дождей за лето. Это я понимаю, но все равно цены этим не оправданы", — добавляет Юрий.

Гость в Одессе из Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская 
Гость в Одессе из Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но также нашлись люди, считающие, что цена абсолютно нормальная. По мнению Валентины, картофель сейчас не может стоить дешевле, потому что фермеры будут "работать себе в минус". Таким образом, есть угроза на следующий год остаться совсем без урожая.

"Я думаю, что вполне нормальная такая цена. А сколько она может стоить? Ну 10-15 гривен она не будет. 30 — это нормально для всех, достаточно приемлемая цена", — подчеркивает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Как сэкономить на продуктах

Следует отметить, что далеко не всех одесситов смущает удорожание продуктов. Так, Юлия позаботилась обо всем и приобретет все заранее и в большом количестве, потому что так просто дешевле. К тому же в ее семье картофель, как шутит сама девушка, точно не пропадет.

"Мы купим заранее картошки, чтобы было хотя бы на пару месяцев. Мешками брать просто дешевле. Я люблю картошку, поэтому не готова менять свой рацион", — говорит Юлия.

Одесситка Юлия с сыном. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Юлия с сыном. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Ксения со своей стороны считает, что повышение цен не оказывает сильного влияния на настроения людей. Напротив, по ее словам, это повод освободить воображение, чем можно заменить привычные продукты на более доступные кошельку.

"Цены, конечно, шокируют. Я думаю, что наш рацион сильно изменится, потому что детей надо все же кормить вдоволь. Будем покупать другие овощи, крупы, а картошки как-то меньше брать. Есть другие аналоги и не обязательно есть только ее", — заключает Ксения.

Одесситка Ксения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Ксения. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Напомним, в Украине 2024 год оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.

Раньше мы писали о том, какие цены на овощи ожидать одесситам в ближайшем будущем. Также уже зимой следует ожидать резкое подорожание лука.

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