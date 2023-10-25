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Кожна п'ята одеситка має пухлину — результати мамологічного огляду

25 жовтня 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі майже 500 жінок пройшли мамологічний огляд
Жінка проходить обстеження у мамолога. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий тиждень в Одесі майже пів тисячі жінок взяли участь в ранній діагностиці раку молочної залози. У більшості випадків лікарі виявили новоутворення у пацієнток та виписали направлення на більш детальне обстеження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"За тиждень у комунальних медзакладах Одеси мамографічне обстеження пройшли 473 жінки, що дозволило своєчасно виявити 320 випадків доброякісної патології молочної залози та 13 випадків підозри на рак молочної залози", — йдеться у повідомленні. 

Лікарі нагадують, що рак молочної залози можна попередити або повністю вилікувати при виявленні на ранній стадії. Для цього кожна жінка після 40 років має раз на рік проходити мамографічний скринінг.

Де можна зробити діагностику

  • Консультативно-діагностичний центр №6 — вул. Зоопаркова, 8, Міський центр здоров’я сім’ї.

Телефони для запису: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03.

  • Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62.

Телефон: (048) 798-80-19.

  • Консультативно-діагностичний центр №29 — просп. Добровольського,100.

Телефони: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Нагадаємо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область посідає високу позицію серед інших регіонів України.

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