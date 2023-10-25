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У каждой пятой одесситки есть опухоль — результаты маммологического осмотра

25 октября 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе почти 500 женщин прошли маммологическое освидетельствование
Женщина проходит обследование у маммолога. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За прошедшую неделю в Одессе около полтысячи женщин приняли участие в ранней диагностике рака молочной железы. В большинстве случаев врачи обнаружили новообразование у пациенток и выписали направление на более подробное обследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"За неделю в коммунальных медучреждениях Одессы маммографическое обследование прошли 473 женщины, что позволило своевременно выявить 320 случаев доброкачественной патологии молочной железы и 13 случаев подозрения на рак молочной железы", — говорится в сообщении.

Врачи напоминают, что рак молочной железы можно предотвратить или полностью вылечить при обнаружении на ранней стадии. Для этого каждая женщина после 40 лет должна раз в год проходить маммографический скрининг.

Где можно сделать диагностику

  • Консультативно-диагностический центр №6 — ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи.

Телефоны для записи: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03.

  • Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62.

Телефон: (048) 798-80-19.

  • Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского,100.

Телефоны: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

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