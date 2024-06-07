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Краще не виїжджати до Бессарабії та сусідніх країн — затори та черги на дорогах Одещини у п'ятницю

7 червня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на трасі Одеса-Рені 8 червня
Затори на дорогах з Одеси до сусідніх країн. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Значні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 7 червня. На відрізку від Маяків до КПП доведеться доволі довго постояти в черзі — це пов'язано з перевіркою документів охочих дібратися до кордонів та в Бессарабію. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор, який починається від Маяків та тягнеться аж до самого КПП, що розміщується в межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько 10 кілометрів та рух сильно ускладнено. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом також є черги на перетин кордону.
 

Затори на Паланку 8 червня
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через затори у напрямку Паланки до цього КПП дорога ускладнена, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.
 

Затори на кпп "Старокозаче" 8 червня
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Затори на Орлівці 8 червня
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені 8 червня
Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС України ціни на пальне за останню добу зросли. За даними моніторингового сайту, 7 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,46 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті почало роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Окрім цього, в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

Також в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

Новини Одеси
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Румунія
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затори
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