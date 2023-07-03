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Краще об'їхати: де сьогодні в Одесі ремонтують дороги

3 липня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ремонт доріг в Одесі
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 липня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв закликають ретельніше обирати маршрути задля уникнення заторів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Приморська/пров. Газовий, вул. Чорноморського Козацтва, вул. Балківська (Автовокзал) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Вапняна — очищення лотків, канав;
  • вул. Будівельна, 1а — ремонт колектора. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Система зважування в русі

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

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