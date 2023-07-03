Ремонт дорог в Одессе

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 3 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей призывают тщательнее выбирать маршруты во избежание пробок.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Приморская/пер. Газовая, ул. Черноморского Казачества, ул. Балковская (Автовокзал) — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Известковая — очистка лотков, канав;

ул. Строительная, 1а — ремонт коллектора.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Система взвешивания в движении

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.