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Краще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори 12 жовтня

12 жовтня 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі можуть бути затори 12 жовтня
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. С. Палія — встановлення антивандального люка на оглядовий колодязь;
  • вул. С. Палія — встановлення антивандальних решіток на дощоприймачі;
  • вул. Ільфа та Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • просп. Небесної Сотні — очищення колектору;
  • вул. Жевахова, Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків

 "Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, автозаправні станції оновили вартість пального. За добу середні ціни підвищились на кілька копійок на дизельне пальне та автомобільний газ, а на бензини дещо опустились.

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.

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