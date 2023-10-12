Краще об'їхати: де в Одесі можуть бути затори 12 жовтня
Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. С. Палія — встановлення антивандального люка на оглядовий колодязь;
- вул. С. Палія — встановлення антивандальних решіток на дощоприймачі;
- вул. Ільфа та Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- просп. Небесної Сотні — очищення колектору;
- вул. Жевахова, Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, автозаправні станції оновили вартість пального. За добу середні ціни підвищились на кілька копійок на дизельне пальне та автомобільний газ, а на бензини дещо опустились.
Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.