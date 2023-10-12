Де в Одесі можуть бути затори 12 жовтня

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 12 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. С. Палія — встановлення антивандального люка на оглядовий колодязь;

вул. С. Палія — встановлення антивандальних решіток на дощоприймачі;

вул. Ільфа та Петрова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

просп. Небесної Сотні — очищення колектору;

вул. Жевахова, Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, автозаправні станції оновили вартість пального. За добу середні ціни підвищились на кілька копійок на дизельне пальне та автомобільний газ, а на бензини дещо опустились.

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.