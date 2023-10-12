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Лучше объехать: где в Одессе могут быть пробки 12 октября

12 октября 2023 12:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе могут быть пробки 12 октября
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. С. Палия — установка антивандального люка на смотровой колодец;
  • ул. С. Палия — установка антивандальных решеток на дождеприемнике;
  • ул. Ильфа и Петрова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Небесной Сотни — очищение коллектора;
  • ул. Жевахова, Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 12 октября, автозаправочные станции обновили стоимость горючего. В сутки средние цены повысились на несколько копеек на дизельное топливо и автомобильный газ, а на бензины несколько опустились.

Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить около 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей восстановления полотна является устранение повреждений и деформаций.

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