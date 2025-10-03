Погіршення погоди в Одесі та області 4 жовтня

Пенсіонерка з парасолькою йде по вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 жовтня в Одесі та області прогнозують погіршення погоди. Очікується дощ, місцями значний із грозами, а пориви вітру сягатимуть до 17 м/с. Мешканців закликають бути обережними та без потреби не виходити з дому.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Негода в Одесі

За прогнозом синоптиків, у місті буде хмарно, вночі та вдень йтиме помірний дощ. Вітер південний, швидкість — 9-14 м/с, пориви до 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів, вдень — 17-19 градусів. В області місцями можливі короткочасні грози та локальні підтоплення через інтенсивні опади.

"Очікується погіршення погодних умов! Звертаємо вашу увагу на заходи безпеки! Не виходьте з дому без потреби!", — йдеться у повідомленні.

В умовах негоди небезпечно користуватися несправними електроприладами, залишати автомобілі під деревами чи лініями електропередач. Водіїв просять дотримуватися безпечної швидкості та уникати поїздок без нагальної потреби.

Нагадаємо, ми писали, що внаслідок негоди, 30 вересня, загинули 9 осіб. Ще двоє загинули з інших причин. Також ми повідомляли, що в Одесі підраховують збитки, завдані сильною зливою.