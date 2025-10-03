Ухудшение погоды в Одессе и области 4 октября

Пенсионерка с зонтиком идет по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 октября в Одессе и области прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается дождь, местами значительный с грозами, а порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Жителей призывают быть осторожными и без надобности не выходить из дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Непогода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в городе будет облачно, ночью и днем будет идти умеренный дождь. Ветер южный, скорость — 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем — 17-19 градусов. В области местами возможны кратковременные грозы и локальные подтопления из-за интенсивных осадков.

"Ожидается ухудшение погодных условий! Обращаем ваше внимание на меры безопасности! Не выходите из дома без необходимости!", — говорится в сообщении.

В условиях непогоды опасно пользоваться неисправными электроприборами, оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач. Водителей просят соблюдать безопасную скорость и избегать поездок без необходимости.

Напомним, мы писали, что в результате непогоды, 30 сентября, погибли 9 человек. Еще двое погибли по другим причинам. Также мы сообщали, что в Одессе подсчитывают убытки, нанесенные сильным ливнем.