Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Лучше переждать дома — Одессу завтра накроет непогода

Лучше переждать дома — Одессу завтра накроет непогода

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:16
Ухудшение погоды в Одессе и области 4 октября
Пенсионерка с зонтиком идет по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 октября в Одессе и области прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается дождь, местами значительный с грозами, а порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Жителей призывают быть осторожными и без надобности не выходить из дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Непогода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в городе будет облачно, ночью и днем будет идти умеренный дождь. Ветер южный, скорость — 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем — 17-19 градусов. В области местами возможны кратковременные грозы и локальные подтопления из-за интенсивных осадков.

"Ожидается ухудшение погодных условий! Обращаем ваше внимание на меры безопасности! Не выходите из дома без необходимости!", — говорится в сообщении.

В условиях непогоды опасно пользоваться неисправными электроприборами, оставлять автомобили под деревьями или линиями электропередач. Водителей просят соблюдать безопасную скорость и избегать поездок без необходимости.

Напомним, мы писали, что в результате непогоды, 30 сентября, погибли 9 человек. Еще двое погибли по другим причинам. Также мы сообщали, что в Одессе подсчитывают убытки, нанесенные сильным ливнем.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации