Затори на Одещиині на виїзді з країни — де саме

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

У п'ятницю, 28 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних КПП в бік Молдови збираються черги. Отже мандрівникам доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" наразі також майже вільна, проте на "Рені — Джурджулешть" спостерігаються великі черги на виїзд. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Рені триватиме сьогодні більше двох годин.

Затори біля КПП Рені — Джурджулешть. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На цей час спостерігається невеличкі тягнучки у межах Сарати і в селі Холмське та Броска. На самому КПП "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще завершуються ремонтні роботи дороги.

Дорога біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в яку суму оцінив Одещину Forbes. А також про те, що корейці можуть допомогти будувати Миколаївську трасу.