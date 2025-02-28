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Краще виїжджати скоріше — затори на кордоні з Одещиною

28 лютого 2025 17:30
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на Одещиині на виїзді з країни — де саме
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 28 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних КПП в бік Молдови збираються черги. Отже мандрівникам доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" наразі також майже вільна, проте на "Рені — Джурджулешть" спостерігаються великі черги на виїзд. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Рені триватиме сьогодні більше двох годин. 

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Затори біля КПП Рені — Джурджулешть. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На цей час спостерігається невеличкі тягнучки у межах Сарати і в селі Холмське та Броска. На самому КПП "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще завершуються ремонтні роботи дороги.

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Дорога біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в яку суму оцінив Одещину Forbes. А також про те, що корейці можуть допомогти будувати Миколаївську трасу.

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