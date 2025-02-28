Пробки на Одесчине на выезде из страны - где именно

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

В пятницу, 28 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных КПП в сторону Молдовы собираются очереди. Так что путешественникам придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" пока также почти свободен, однако на "Рени — Джурджулешть" наблюдаются большие очереди на выезд. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Рени продлится сегодня более двух часов.

Пробки возле КПП Рени— Джурджулешть. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

В настоящее время наблюдается небольшие тянучки в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. На самом КПП "Орловка" очередей пока нет, но движение вблизи села Кринички затруднено, поскольку там еще завершаются ремонтные работы дороги.

Дорога возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, в какую сумму оценил Одесскую область Forbes. А также о том, что корейцы могут помочь строить Николаевскую трассу.