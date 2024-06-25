На Одещині машиніст зливав паливо з локомотивів УЗ - поліція

Крав пальне з локомотивів — на Одещині затримали машиніста
На Одещині поліцейські викрили машиніста, який зливав дизельне пальне з локомотивів Укрзалізниці. 55-річного чоловіка затримали "на гарячому" під час крадіжки 80 літрів дизеля на одній зі станцій Ізмаїла.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі злочину
Зловмисник заздалегідь паркував автомобіль з порожніми каністрами на кінцевій зупинці тепловоза. Коли зміна добігала кінця, то він зривав пломби та зливав залишки пального.
Яке покарання
Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.
Махінації з паливом на Одещині
Ми писали, що в Одесі викрили посадовців, які привласнили кошти на закупівлі палива для ЗСУ. Так, службова особа Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ) залучила свого колегу та приватну підприємицю, яким вдалось викрасти понад 300 тисяч гривень.
Також ми повідомляли, що на Одещині викрили двох працівників Укрзалізниці, які викрали дизель з маневрового тепловоза. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
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