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Крав пальне з локомотивів — на Одещині затримали машиніста

25 червня 2024 14:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині машиніст зливав паливо з локомотивів УЗ - поліція
На Одещині затримали машиніста. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині поліцейські викрили машиніста, який зливав дизельне пальне з локомотивів Укрзалізниці. 55-річного чоловіка затримали "на гарячому" під час крадіжки 80 літрів дизеля на одній зі станцій Ізмаїла. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

Зловмисник заздалегідь паркував автомобіль з порожніми каністрами на кінцевій зупинці тепловоза. Коли зміна добігала кінця, то він зривав пломби та зливав залишки пального. 

Зривав пломбу та зливав пальне
Зловмисник зливав дизель. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. 

Махінації з паливом на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили посадовців, які привласнили кошти на закупівлі палива для ЗСУ. Так, службова особа Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ) залучила свого колегу та приватну підприємицю, яким вдалось викрасти понад 300 тисяч гривень. 

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили двох працівників Укрзалізниці, які викрали дизель з маневрового тепловоза. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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