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Привласнили кошти на закупівлі палива для ЗСУ — в Одесі викрили посадовців

19 червня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нажилися на закупках палива для ЗСУ: Одесі викрили корупційну схему
Поліція викрила корупційну схему на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі викрили службову особу Одеського квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), яка стала організаторкою злочинної схеми. Жінка залучила свого колегу та приватну підприємицю, яким вдалось привласнити понад 300 тисяч гривень з державного бюджету. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Начальниця паливної групи КЕУ створила групу з метою заволодіння державними коштами, виділеними на закупівлю твердого палива для захисників України. Вона залучила до злочинної діяльності інженера проєктно-кошторисної групи КЕУ та приватну підприємицю. 

Під час проведення державних закупівель службові особи КЕУ забезпечували перемогу підприємиці у відкритих торгах і перераховували їй кошти за поставку палива, встановлюючи його ціну вищу за ринкову. Таким чином з Державного бюджету було переплачено майже 372 тисячі гривень.

Яке покарання загрожує

Організаторці схеми та її колезі висунули обвинувачення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах, організованою групою в умовах воєнного стану.

Приватній підприємиці висунули обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (пособництво в заволодінні чужим майном), ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж), та ч.ч. 3 і 4 ст. 358 ККУ (складання підроблених офіційних документів та їх використання). 

Організаторці та її колезі загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підприємиці загрожує до 15 років позбавлення волі з аналогічним позбавленням права обіймати певні посади.

Інші корупційні схеми на Одещині

Ми писали, що у Татарбунарах, що на Одещині, виявлено серйозне порушення у договорі на роботи з реконструкції стадіону "Колос".  Завдяки втручанню прокурорів вдалося попередити розтрати у розмірі понад 47 млн грн.

Також прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради. Чоловіка звинувачують у розтраті коштів закладу.

крадіжка
корупція
паливо
злочин
поліція
Одеса
Одеська область
ЗСУ
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