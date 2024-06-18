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Реконструкція стадіону на Одещині — хотіли привласнити майже 50 мільйонів гривень

18 червня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині попередили розтрату 50 млн грн: деталі від прокуратури
Стадіон на Одещині. Ілюстративне фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Татарбунарах, що на Одещині, виявлено серйозне порушення у договорі на роботи з реконструкції стадіону "Колос".  Завдяки втручанню прокурорів вдалося попередити розтрати у розмірі понад 47 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У 2021 році між комунальним закладом "Спортивний клуб Татарбунари" та підприємством було укладено договір на проведення робіт із реконструкції стадіону. Однак цей договір продовжував діяти без визначення джерела фінансування та без реальних бюджетних асигнувань, що ставило під сумнів можливість завершення робіт.

Дії прокуратури

Прокурори  повідомили про порушення Татарбунарську міську раду, яка є засновником "Спортивного клубу Татарбунари", аби там вжили заходів. Внаслідок чого договір було розірвано, що дозволило уникнути безпідставних витрат значної суми бюджетних коштів.

Спроби розкрадання бюджету на Одещині

Ми писали, що прокурори Одещини виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт доріг в області. Посадовці планували витратити на роботи понад 24 мільйони гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

Також раніше одна з компаній отримала підряд на 17 млн грн на будівництво стадіону у Миколаївській області. Проте роботи не відбулися, тож зараз прокуратура вимагає розірвання договору через суд.

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Одеса
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Одеська область
бюджет
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