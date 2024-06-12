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Отримали підряд на 17 мільйонів та забули — прокуратура Миколаєва вимагає розірвання договору

12 червня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво стадіону на Миколаївщині
Недобудований стадіон у Рівному. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одна з компаній отримала підряд на будівництво стадіону на Миколаївщині, вартістю близько 17 млн гривень. Проте роботи не відбулися, тож зараз прокуратура вимагає розірвання договору через суд.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.  

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Деталі інциденту

У ході слідства стало відомо, що у 2022 році Департамент містобудування, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації уклав договір з підрядником на будівництво стадіону. Сума договору становила близько 17 млн грн, а завершити роботи планувалося до грудня 2023 року. 

Пізніше строк дії договору продовжили до 31 грудня 2024 року. Однак за два роки підрядник навіть не розпочав будівельні роботи та не вживав жодних заходів, аби виконати зобов'язання.  Це змусило прокурорів звернутися до суду з позовом про розірвання договору. Наразі вже відкрито провадження у справі.

Випадки недбалості підрядників

Ми писали , що директора одного з миколаївських ТОВ та інженера технічного нагляду судитимуть за незаконне заволодіння чужим майном. Спільники привласнили понад 500 тисяч гривень, що мали піти на ремонт дошкільного закладу освіти.

Окрім цього, раніше у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень. 

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Миколаїв
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