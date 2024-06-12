Прокуратура требует расторгнуть договор на строительство стадиона в Николаевской области

Недостроенный стадион в Ровно. Фото: скриншот

Одна из компаний получила подряд на строительство стадиона в Николаевской области, стоимостью около 17 млн гривен. Однако работы не состоялись, поэтому сейчас прокуратура требует расторжения договора через суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

В ходе следствия стало известно, что в 2022 году Департамент градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации заключил договор с подрядчиком на строительство стадиона. Сумма договора составила около 17 млн грн, а завершить работы планировалось к декабрю 2023 года.

Позже срок действия договора продлили до 31 декабря 2024 года. Однако за два года подрядчик даже не приступил к строительным работам и не предпринимал никаких мер, чтобы выполнить обязательства. Это заставило прокуроров обратиться в суд с иском о расторжении договора. Уже открыто дело.

Случаи халатности подрядчиков

Мы писали, что директора одного из николаевских ООО и инженера технического надзора будут судить за незаконное завладение чужим имуществом. Сообщники присвоили более 500 тысяч гривен, которые должны были пойти на ремонт дошкольного учебного заведения.

Кроме того, ранее в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.