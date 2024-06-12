Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Получили подряд на 17 миллионов и забыли — прокуратура Николаева требует расторжения договора arrow

Получили подряд на 17 миллионов и забыли — прокуратура Николаева требует расторжения договора

12 июня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Прокуратура требует расторгнуть договор на строительство стадиона в Николаевской области
Недостроенный стадион в Ровно. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одна из компаний получила подряд на строительство стадиона в Николаевской области, стоимостью около 17 млн гривен. Однако работы не состоялись, поэтому сейчас прокуратура требует расторжения договора через суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали инцидента

В ходе следствия стало известно, что в 2022 году Департамент градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации заключил договор с подрядчиком на строительство стадиона. Сумма договора составила около 17 млн грн, а завершить работы планировалось к декабрю 2023 года.

Позже срок действия договора продлили до 31 декабря 2024 года. Однако за два года подрядчик даже не приступил к строительным работам и не предпринимал никаких мер, чтобы выполнить обязательства. Это заставило прокуроров обратиться в суд с иском о расторжении договора. Уже открыто дело.

Случаи халатности подрядчиков

Мы писали, что директора одного из николаевских ООО и инженера технического надзора будут судить за незаконное завладение чужим имуществом. Сообщники присвоили более 500 тысяч гривен, которые должны были пойти на ремонт дошкольного учебного заведения.

Кроме того, ранее в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

суд
договор
тендер
стадионы
прокуратура
Одесса
нарушения
строительство
Николаев
бюджет
Новости Одессы
Николаевская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор