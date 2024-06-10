В Миколаєві підрядник та директор ТОВ розікрали 500 тисяч

Підрядник та директор розікрали гроші. Ілюстративне фото: Freepik

Директора одного з миколаївських ТОВ та інженера технічного нагляду судитимуть за незаконне заволодіння чужим майном. Спільники привласнили понад 500 тисяч, що мали піти на ремонт дошкільного закладу освіти.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

Наприкінці 2021 року один із департаментів Миколаївської міської ради уклав договір із будівельним підприємством на реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу з термомодернізацією. Директор підприємства склав і підписав акти виконаних робіт, але по факту ремонт не був зроблений.

Інженер компанії-наглядача, який мав контролювати якість проведення ремонту, погодив та завірив власним підписом вказані фальшиві акти виконаних будівельних робіт. На підставі цих "документів" спільники привласнили понад 500 тисяч гривень бюджетних коштів.

Що загрожує

Директору оголосили про підозру за фактами незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Щодо інженера технічного нагляду, то йому оголосили про підозру за фактом пособництва у незаконному заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України). Максимальне покарання — до восьми років ув'язнення.

Випадки недбалості підрядників

Ми писали, що у Миколаєві прокурори розкрили схему привласнення бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель. Так, через недобросовісність підрядників, бюджет держави зазнав збитків на понад 16 мільйонів гривень.

Також раніше поліцейські Одеси викрили підрядника та інженера будівельної компанії на заволодінні понад мільйоном гривень. Ці гроші вони мали отримати в результаті ремонту школи, проте роботи так і не були виконані у повному обсязі.