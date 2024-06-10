В Николаеве подрядчик и директор ООО разворовали 500 тысяч

Подрядчик и директор разворовали деньги. Иллюстративное фото: Freepik

Директор одного из николаевских ООО и инженера технического надзора будут судить за незаконное завладение чужим имуществом. Сообщники присвоили более 500 тысяч, которые должны были пойти на ремонт дошкольного учебного заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

В конце 2021 один из департаментов Николаевского городского совета заключил договор со строительным предприятием на реконструкцию здания дошкольного учебного заведения с термомодернизацией. Директор предприятия составил и подписал акты выполненных работ, но по факту ремонт не был произведен.

Инженер компании-наблюдателя, который должен контролировать качество проведения ремонта, согласовал и заверил собственной подписью указанные фальшивые акты выполненных строительных работ. На основании этих "документов" сообщники присвоили более 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Что угрожает

Директору объявили о подозрении по фактам незаконного завладения чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах, и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Что касается инженера технического надзора, то ему объявили о подозрении по факту пособничества в незаконном завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины). Максимальное наказание – до восьми лет заключения.

Случаи халатности подрядчиков

Мы писали, что в Николаеве прокуроры раскрыли схему присвоения бюджетных средств за счет проведения закупок. Так, из-за недобросовестности подрядчиков, бюджет государства понес убытки более чем на 16 миллионов гривен.

Также ранее полицейские Одессы разоблачили подрядчика и инженера строительной компании на завладении более миллиона гривен. Эти деньги они должны получить в результате ремонта школы, однако работы так и не были выполнены в полном объеме.